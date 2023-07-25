Лидия Рогожинская наградила сильнейших теннисистов

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В Самаре на городском пляже состоялись первенство России среди юниоров и юниорок до 19 лет и третий этап Кубка России по пляжному теннису. Спортсмены разыграли медали в двух разрядах: парном и смешанном. Представители Самарской области собрали урожай медалей. В торжественной церемонии награждения участвовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



«Президентом страны определена национальная цель развития - сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Волжская набережная позволяет не только тренироваться, но и проводить масштабные турниры. Всероссийские соревнования с участием сильнейших теннисистов являются не только хорошим примером для юных спортсменов, но и заряжают жителей региона на занятия физической культурой и спортом», - подчеркнула Лидия Анатольевна.



Итоги первенства России до 19 лет:

Агафонов Григорий (Тольятти)/ Семенова Анастасия (Рыбинск)(смешанный парный разряд) - золото;

Агафонов Григорий (Тольятти)/ Филаткин Лев (Москва)(парный разряд) - серебро;

Климук Ангелина (Тольятти)/ Филаткин Лев (Москва)(смешанный парный разряд),

Климук Ангелина/ Ткаченко Елизавета (обе - Тольятти)(парный разряд) - бронза;

Кукушкин Илья/ Тарасов Арсений (оба - Тольятти)(парный разряд).



Итоги 3-го этапа Кубка России:

Кудинова Елизавета/ Павлов Дмитрий (оба - Самара)(смешанный парный разряд) - золото;

Кудинова Елизавета (Самара)/ Семенова Анастасия (Рыбинск)(парный разряд);

Павлов Дмитрий (Самара)/ Ионин Максим (Москва)(парный разряд);

Климук Ангелина (Тольятти)/ Филаткин Лев (Москва)(смешанный парный разряд) - серебро;

Ткаченко Елизавета/ Климук Ангелина (обе - Тольятти)(парный разряд);

Кудрин Мирон (Тольятти)/ Козбинов Андрей (Санкт-Петербург)(парный разряд);

Ткаченко Елизавета (Тольятти)/ Королев Кирилл (Санкт-Петербург)(смешанный парный разряд) - бронза.

Фото: минспорта СО