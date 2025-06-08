Легкоатлеты Самарской области стали победителями и призерами чемпионата и первенства ПФО

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В Чебоксарах с 4 по 6 июня проходили чемпионат и первенство среди спортсменов Приволжского федерального округа по легкой атлетике.

Спортсмены сборной Самарской области стали медалистами соревнований.

До 16 лет

София Бочкарева - золото

метание диска - 28,13 м

Агата Рожкова - серебро

300 м с барьерами - 46,55 с

Софья Дмитриева - бронза

прыжки в длину - 5,34 м

До 18 лет

Даниил Коротков - золото

толкание ядра - 18,44 м

метание диска - 49,89 м

Элина Сергун - золото

метание копья - 37,65 м

Вера Белоусова - золото

тройной прыжок - 11,59 м

До 20 лет

Степан Егоров - золото

400 м - 48,16 с

Рената Насирова

метание молота - 38,86 м

Анна Филиппова

метание диска - 31,59 м

Эмилия Гаспарян

400 м с барьерами - 1.01,32 мин - золото

100 м с барьерами - 14,12 с - серебро

Леонид Веревкин

метание диска - 39,45 м

Кристина Поваляева

тройной прыжок - 12,31 м

прыжок в длину - 5,64 м - золото

Артем Ледяев - золото

толкание ядра - 14,49 м

метание диска - 38,79 м

Иван Родионов, Егор Марочкин, Анжелика Бородина, Дарья Королева

4х400 м - 3.38,12 мин

До 23 лет

Дмитрий Мужиков - золото

толкание ядра - 16,29 м

метание диска - 50,18 м

Евгений Тангаев

прыжки в высоту - 1,97 м

Александра Суханова

тройной прыжок - 12,78 м

Злата Сагайдак

метание копья

Анастасия Орлова - серебро

200 м - 24,99 с

Чемпионат ПФО

Дмитрий Тангаев - золото

прыжки в высоту - 2,06 м

Сергей Комаров

400 м с барьерами - 54,83 с

Валерий Ерошин

тройной прыжок - 14,33 м

Сергей Гуревич - серебро

прыжки в длину - 7,31 м

Вадим Врублевский - золото

прыжки в высоту - 2,00 м

Евгений Малахов

800 м - 1.51,56 мин

Тренеры спортсменов Самарской области:

И.Ю.Иванова, В.М.Дмитриев, С.В.Федотов, П.В.Мужиков, В.М.Андреев, О.П.Андреева, С.С.Сергеев, Г.А.Белков, О.Н.Белкова, Н.П.Востокова, А.А.Петров, А.С.Богданов, С.В.Сагайдак, А.М.Авдеева, П.Ю.Бубнов, О.В.Пузик, В.В.Романов, С.В.Комаров, Т.П.Дмитриева, Ю.В.Андронов, В.П.Гришкина.

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