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Спортсмены сборной Самарской области стали медалистами соревнований.
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Легкоатлеты Самарской области стали победителями и призерами чемпионата и первенства ПФО

8 июня 2025 15:24
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Спортсмены сборной Самарской области стали медалистами соревнований.

В Чебоксарах с 4 по 6 июня проходили чемпионат и первенство среди спортсменов Приволжского федерального округа по легкой атлетике.

Спортсмены сборной Самарской области стали медалистами соревнований.

До 16 лет

София Бочкарева - золото
метание диска - 28,13 м
Агата Рожкова - серебро
300 м с барьерами - 46,55 с
Софья Дмитриева - бронза
прыжки в длину - 5,34 м

До 18 лет

Даниил Коротков - золото
толкание ядра - 18,44 м
метание диска - 49,89 м
Элина Сергун - золото
метание копья - 37,65 м
Вера Белоусова - золото
тройной прыжок - 11,59 м

До 20 лет

Степан Егоров - золото
400 м - 48,16 с
Рената Насирова
метание молота - 38,86 м
Анна Филиппова
метание диска - 31,59 м
Эмилия Гаспарян
400 м с барьерами - 1.01,32 мин - золото
100 м с барьерами - 14,12 с - серебро
Леонид Веревкин
метание диска - 39,45 м
Кристина Поваляева
тройной прыжок - 12,31 м
прыжок в длину - 5,64 м - золото
Артем Ледяев - золото
толкание ядра - 14,49 м
метание диска - 38,79 м
Иван Родионов, Егор Марочкин, Анжелика Бородина, Дарья Королева
4х400 м - 3.38,12 мин

До 23 лет

Дмитрий Мужиков - золото
толкание ядра - 16,29 м
метание диска - 50,18 м
Евгений Тангаев
прыжки в высоту - 1,97 м
Александра Суханова
тройной прыжок - 12,78 м
Злата Сагайдак
метание копья
Анастасия Орлова - серебро
200 м - 24,99 с

Чемпионат ПФО

 Дмитрий Тангаев - золото
прыжки в высоту - 2,06 м
Сергей Комаров
400 м с барьерами - 54,83 с
Валерий Ерошин
тройной прыжок - 14,33 м
Сергей Гуревич - серебро
прыжки в длину - 7,31 м
Вадим Врублевский - золото
прыжки в высоту - 2,00 м
Евгений Малахов
800 м - 1.51,56 мин

Тренеры спортсменов Самарской области:
И.Ю.Иванова, В.М.Дмитриев, С.В.Федотов, П.В.Мужиков, В.М.Андреев, О.П.Андреева, С.С.Сергеев, Г.А.Белков, О.Н.Белкова, Н.П.Востокова, А.А.Петров, А.С.Богданов, С.В.Сагайдак, А.М.Авдеева, П.Ю.Бубнов, О.В.Пузик, В.В.Романов, С.В.Комаров, Т.П.Дмитриева, Ю.В.Андронов, В.П.Гришкина.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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