Команды Самарской области стали призерами турнира ПФО по баскетболу 3х3

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завоевали награды и представители Самарской области.
Спортсмены пяти стран мира стали победителями и призерами турнира по греко-римской борьбе в Самаре
С 17 по 26 мая 2025 года пройдет народное голосование всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых.
Жители губернии могут поддержать свою «Родную игрушку» в народном голосовании конкурса 
В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.
На «Станкозаводе» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора
Победители и призеры фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!» войдут в команду, которая представит регион на фестивале в Уфе, где пройдет финал общественного проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство».
В Самарской области ребята-воспитанники социальных учреждений представили свои таланты
Среди предложений для реализации к 2036 году - идеи по усовершенствованию системы навигации и установке информационных знаков для удобства жителей и гостей города. 
В Самаре обсудили перспективы развития Самарского района
Участники эстафеты продемонстрировали не только свои физические способности, но и хорошее знание боевых приемов.
Кинельские полицейские провели спортивную эстафету, приуроченную к 90-летию ПДН
Будьте внимательны и осторожны!
20 мая в Самарской области ожидается гроза, сильный ветер, ночью местами сильный дождь
Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км. 
В Самаре стартует ремонт улицы Демократической
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Команды Самарской области стали призерами турнира ПФО по баскетболу 3х3

19 мая 2025 15:42
108
Три из четырех команд нашего региона стали призерами соревнований.

В Перми завершились суперфиналы турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьников из населенных пунктов с численностью населения до 100 000 человек и студентов профессиональных образовательных организаций. Турнир проводится под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова. В отборочных этапах в регионах ПФО участие в соревнованиях приняли 56 тысяч юных баскетболистов.

Участников суперфиналов приветствовал заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев:

- Баскетбол – это самый доступный вид спорта. Мы в свое время решили его развивать. Это была инициатива Российской федерации баскетбола, федераций баскетбола Нижегородской области и Пермского края. Мы подумали, что стоит предоставить возможность принимать участие в таких праздниках отдельным категориям наших ребят. Начали с учреждений среднего профессионального образования, первый турнир провели три года назад. После этого присоединили вузы, а после решили расширить эту команду на школьников. Мне кажется, у нас все получилось.

Отличных результатов добились юные баскетболисты из Самарской области: три из четырех команд нашего региона стали призерами соревнований.

Студентки Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной, воспитанницы тренера Юлии Симаковой, выиграли все свои матчи на турнире, добившись побед поочередно над баскетболистками из Пензенской области – 10:6, Ульяновской области – 11:3, Башкортостана – 5:3, Кировской области – 9:5. Наша команда вышла в финал, где встретилась с командой Новочебоксарского химико-механического техникума из Чувашской республики. Матч получился напряженным: за несколько секунд до конца встречи разница в счете составляла всего одно очко – 7:6, но самарские студентки смогли удержать преимущество и взяли золото.

Финалистками стали и школьницы из Самарской области – учащиеся школы №10 города Отрадный, тренирующиеся под руководством Марии Ковинько. Заняв первое место на групповом этапе, в плей-офф они расправились с командами Кировской области – 12:5 и Марий Эл – 15:1. В решающем матче со счетом 6:8 они уступили соперницам из Башкортостана и стали обладательницами серебряных медалей. Кроме того, игрок отрадненской команды Полина Филиппова заняла второе место в конкурсе снайперов.

Студенты самарского строительно-энергетического колледжа им.П.Мачнева под руководством тренера Игоря Кандаловского в групповом этапе стали только вторыми, но затем успешно выступили в матчах на вылет. Они обыграли соперников из Пензенской области – 16:10 и Чувашии – 18:16 и дошли до полуфинала. В финал самарцы не пробились, уступив республике Татарстан – 4:12, но зато оказались сильнее ребят из Башкортостана в матче за третье место – 10:8 и выиграли бронзу.

Не вошла в число призеров только юношеская команда школьников из Самарской области. Обыграв в утешительном раунде плей-офф сборную Удмуртии – 6:2, команда юношей из «Образовательного центра» поселка Рощинский, тренирующаяся у Снежаны Старчиковой, заняла 13-е место на турнире.

Поздравили и наградили спортсменов заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, глава города Пермь Эдуард Соснин, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийские чемпионки Светлана Антипова и Ирина Сумникова, чемпион Европы Алексей Саврасенко и главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пашутин.

Проведение массовых соревнований по баскетболу активно способствует вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом детей и молодежи, что отвечает задачам государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского и массового спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
19 мая 2025  11:59
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
519
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
533
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
476
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
854
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
666
Весь список