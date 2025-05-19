Команды Самарской области стали призерами турнира ПФО по баскетболу 3х3

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В Перми завершились суперфиналы турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьников из населенных пунктов с численностью населения до 100 000 человек и студентов профессиональных образовательных организаций. Турнир проводится под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова. В отборочных этапах в регионах ПФО участие в соревнованиях приняли 56 тысяч юных баскетболистов.

Участников суперфиналов приветствовал заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев:

- Баскетбол – это самый доступный вид спорта. Мы в свое время решили его развивать. Это была инициатива Российской федерации баскетбола, федераций баскетбола Нижегородской области и Пермского края. Мы подумали, что стоит предоставить возможность принимать участие в таких праздниках отдельным категориям наших ребят. Начали с учреждений среднего профессионального образования, первый турнир провели три года назад. После этого присоединили вузы, а после решили расширить эту команду на школьников. Мне кажется, у нас все получилось.

Отличных результатов добились юные баскетболисты из Самарской области: три из четырех команд нашего региона стали призерами соревнований.

Студентки Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной, воспитанницы тренера Юлии Симаковой, выиграли все свои матчи на турнире, добившись побед поочередно над баскетболистками из Пензенской области – 10:6, Ульяновской области – 11:3, Башкортостана – 5:3, Кировской области – 9:5. Наша команда вышла в финал, где встретилась с командой Новочебоксарского химико-механического техникума из Чувашской республики. Матч получился напряженным: за несколько секунд до конца встречи разница в счете составляла всего одно очко – 7:6, но самарские студентки смогли удержать преимущество и взяли золото.

Финалистками стали и школьницы из Самарской области – учащиеся школы №10 города Отрадный, тренирующиеся под руководством Марии Ковинько. Заняв первое место на групповом этапе, в плей-офф они расправились с командами Кировской области – 12:5 и Марий Эл – 15:1. В решающем матче со счетом 6:8 они уступили соперницам из Башкортостана и стали обладательницами серебряных медалей. Кроме того, игрок отрадненской команды Полина Филиппова заняла второе место в конкурсе снайперов.

Студенты самарского строительно-энергетического колледжа им.П.Мачнева под руководством тренера Игоря Кандаловского в групповом этапе стали только вторыми, но затем успешно выступили в матчах на вылет. Они обыграли соперников из Пензенской области – 16:10 и Чувашии – 18:16 и дошли до полуфинала. В финал самарцы не пробились, уступив республике Татарстан – 4:12, но зато оказались сильнее ребят из Башкортостана в матче за третье место – 10:8 и выиграли бронзу.

Не вошла в число призеров только юношеская команда школьников из Самарской области. Обыграв в утешительном раунде плей-офф сборную Удмуртии – 6:2, команда юношей из «Образовательного центра» поселка Рощинский, тренирующаяся у Снежаны Старчиковой, заняла 13-е место на турнире.

Поздравили и наградили спортсменов заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов, глава города Пермь Эдуард Соснин, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийские чемпионки Светлана Антипова и Ирина Сумникова, чемпион Европы Алексей Саврасенко и главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пашутин.

Проведение массовых соревнований по баскетболу активно способствует вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом детей и молодежи, что отвечает задачам государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского и массового спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-служба ПФО