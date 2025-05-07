Команды Самарской области примут участие в Суперфиналах турнира ПФО по баскетболу 3х3 в Перми

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16 и 17 мая в Перми состоятся два Суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3. Будут определены лучшие баскетболисты округа среди команд обучающихся общеобразовательных организаций и команд обучающихся профессиональных образовательных организаций. Турнир ПФО по баскетболу 3х3 проходит под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В Суперфиналах примут участие 56 команд — около 300 юных баскетболистов из всех регионов округа. Матчи примет новый спортивный комплекс «Энергия», возведенный в 2024 году при софинансировании национальных проектов России.

Самарскую область в Суперфинале представят 4 команды. Среди школьников это команда юношей из «Образовательного центра» имени 81-го гвардейского мотострелкового полка поселка Рощинский Волжского района: Иван Фомичев, Матвей Фомичев, Иван Сковородко, Дмитрий Печерин и тренер Снежана Старчикова. Команда девушек из Самарской области — баскетболистки средней школы №10 «Образовательный центр ЛИК» из Отрадного: София Зенова, Полина Филиппова, Мария Сомова, Олеся Дувалкина под руководством тренера Марии Ковинько.

Также Самарскую область будут представлять обучающиеся профессиональных образовательных организаций: студенты Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева: Георгий Рузаев, Тимофей Мохов, Дмитрий Долганов, Иван Лезин и тренер Игорь Кандаловский и студентки Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной: Ангелина Финагенова, Ирина Киселева, Анастасия Козлова, Дарья Краснова и их наставник Юлия Симакова.

Во вторник, 6 мая, в Перми состоялась процедура жеребьевки группового этапа Суперфиналов с участием олимпийской чемпионки по баскетболу Светланы Антиповой, которая недавно гостила в Самаре на финальных играх школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».

По результатам жеребьевки школьная команда девушек из Отрадного сыграет в группе D с командами из республик Удмуртия и Мордовия и Ульяновской области. Школьники из Рощинского сразятся в группе С с соперниками из республик Башкортостан и Татарстан и Пензенской области.

Студентки колледжа им.Н.Ляпиной попали в группу А, где им будут противостоять соперницы из Ульяновской и Пензенской области. Студенты колледжа им.П.Мачнева также в группе А встретятся с баскетболистами из Мордовии и Пермского края.

По результатам группового этапа определятся команды, которые продолжат борьбу за медали турнира ПФО по баскетболу 3х3. Все предварительные матчи и плей-офф будут сыграны в течение двух дней — 16 и 17 мая.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области