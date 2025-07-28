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Кирилл Бородачев вернулся в Самару с чемпионата мира по фехтованию с серебряной медалью

28 июля 2025 13:44
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Кирилл Бородачев вернулся в Самару с чемпионата мира по фехтованию с серебряной медалью

Сегодня ночью рейсом из Москвы в Самару вернулись члены сборной России по фехтованию Антон Бородачев и Кирилл Бородачев и их тренер Элина Орлова, принимавшие участие в чемпионате мира по фехтованию.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит в столице Грузии Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Воспитанники самарского фехтования, подопечные тренера Элины Орловой, учащиеся ГАУ ДО СО «СШОР №5», серебряные призеры Олимпийских игр 2020 года в Токио Антон и Кирилл Бородачевы выступили в личных и командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Для обоих спортсменов этот чемпионат мира был первым в карьере.

В личных соревнованиях по фехтованию на рапирах Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль. Самарец провел шесть поединков и добился побед над Моритцем Лехнером из Австрии — 15:6, Стефом ван Кампенхаутом из Бельгии — 15:11, Алессио Фокони из Италии — 15:14 в предварительном раунде. Затем в четвертьфинале одолел Мохаммеда Хамзу из Египта — 15:14, а в полуфинале превзошел действующего олимпийского чемпиона Максима Поти из Франции — 15:12. В финале самарец уступил Райану Чой Чунь Йину из Гонконга — 9:15. Второй самарский рапирист Антон Бородачев не прошел так далеко, уступив в личных соревнованиях французу Анасу Анану — 6:15.

- Это мой первый чемпионат мира в карьере, и для меня это хороший результат, я очень рад. Бои были трудные, два из них закончил в один укол. В какие-то моменты боролся сам с собой, в какие-то хорошо фехтовал. А вот в финале фехтование расстроило… Постоянно чего-то не хватало, не мог попасть, какая-то ерунда получалась. Это большая победа, общая наша с моими тренерами. Надеюсь, они сильно рады за меня и не будут сильно ругать за финальный бой, - прокомментировал Кирилл Бородачев. - Дорогие болельщики, спасибо всем большое за поддержку! Я чувствовал ее на протяжении всего турнира. Пока до конца не верится, что держу в руках свою первую личную медаль с первого чемпионата мира в карьере, - обратился к болельщикам Кирилл в своем блоге.

С успешным выступлением на дебютном чемпионате мира Кирилла Бородачева поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В рамках реализуемой по поручению губернатора региональной программы «Мастер спорта» спортсмен получит единовременную премию за призовое место на чемпионате мира.

- Спортсмены нашего региона завоевывали и продолжают завоевывать медали, укрепляя авторитет страны в том числе на международной арене и доказывая, что Россия — действительно спортивная держава. В том числе благодаря заслугам наших спортсменов Самарская область удостоена чести принимать в этом году международный спортивный форум «Россия - спортивная держава», - отмечает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года. Гостями форума станут специалисты области физкультуры и спорта, члены международных делегаций, известные российские спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр. Центральной темой обсуждения в рамках деловой программы форума станет развитие детско-юношеского спорта.

 

Фото – Минспорт Самарской области

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