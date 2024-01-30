Камила Валиева отреагировала на решение арбитражного суда

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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В связи с этим сборная России была лишена золотой медали за победу в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за якобы нарушенные антидопинговые правила. Такое решение вынес накануне спортивный арбитражный суд (CAS). В связи с решением принятым по Валиевой сборная России также лишилась командного золота Пекина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об отношении к случившемуся назвал дисквалификацию Камилы политизированным решением. Отметил он и то, что Россия воспользуется механизмом апелляции по данному делу.

Напомним, что два года назад, во время Олимпиады в Пекине, Валиеву заподозрили в употреблении запрещённых веществ ещё до поездки на соревнования. Всё это время, а именно 717 дней, длился процесс, решение по которому было очевидно ещё в самом начале. Когда он начался, Камиле было всего 15 лет и, по правилам, она являлась «защищённым лицом», поэтому подробности дела не раскрывались.

Почти два года МОК, ВАДА, РУСАДА, CAS и даже те, кого это не касалось, как, например, американские антидопинговые службы, расследовали, что все-таки произошло с одной из самых талантливых фигуристок в истории мирового спорта. А после того, как все закончилось, Камилу дисквалифицировали на 4 года и лишили почти всех титулов.

Первая реакция лично от Валиевой на решение суда по ее допинг-делу потрясла ее поклонников до глубины души. Спортсменка опубликовала у себя в социальных сетях видеоролик на песню «Сердце» группы passmurny. «Заглуши мою боль», — поет вокалист, а Камила со слезами на глазах порхает по ледовой арене. В сети фигуристку стараются поддержать сотни людей, сообщает "Рамблер".