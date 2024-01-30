Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Камила Валиева отреагировала на решение арбитражного суда

30 января 2024 11:36
133
Камила Валиева отреагировала на решение арбитражного суда

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В связи с этим сборная России была лишена золотой медали за победу в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за якобы нарушенные антидопинговые правила. Такое решение вынес накануне спортивный арбитражный суд (CAS). В связи с решением принятым по Валиевой сборная России также лишилась командного золота Пекина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об отношении к случившемуся назвал дисквалификацию Камилы политизированным решением. Отметил он и то, что Россия воспользуется механизмом апелляции по данному делу.

Напомним, что два года назад, во время Олимпиады в Пекине, Валиеву заподозрили в употреблении запрещённых веществ ещё до поездки на соревнования. Всё это время, а именно 717 дней, длился процесс, решение по которому было очевидно ещё в самом начале. Когда он начался, Камиле было всего 15 лет и, по правилам, она являлась «защищённым лицом», поэтому подробности дела не раскрывались.

Почти два года МОК, ВАДА, РУСАДА, CAS и даже те, кого это не касалось, как, например, американские антидопинговые службы, расследовали, что все-таки произошло с одной из самых талантливых фигуристок в истории мирового спорта. А после того, как все закончилось, Камилу дисквалифицировали на 4 года и лишили почти всех титулов.

Первая реакция лично от Валиевой на решение суда по ее допинг-делу потрясла ее поклонников до глубины души. Спортсменка опубликовала у себя в социальных сетях видеоролик на песню «Сердце» группы passmurny. «Заглуши мою боль», — поет вокалист, а Камила со слезами на глазах порхает по ледовой арене. В сети фигуристку стараются поддержать сотни людей, сообщает "Рамблер". 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
220
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
595
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
505
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
451
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
323
Весь список