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Золотая медаль у 17-летней Алисы Ангеловой в весовой категории до 49 кг. Вторую медаль выиграл тяжеловес Рафаиль Аюкаев.
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I Всероссийская спартакиада: в общем зачете тхэквондисты Самарской области заняли третье место

20 августа 2022 20:44
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Золотая медаль у 17-летней Алисы Ангеловой в весовой категории до 49 кг. Вторую медаль выиграл тяжеловес Рафаиль Аюкаев.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила спортсменов сборной региона по тхэквондо, которые одними из первых вернулись домой с I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

По итогу состязаний тхэквондистов в копилке сборной региона две медали. Золотая – у 17-летней Алисы Ангеловой в весовой категории до 49 кг. В решающем поединке она сотворила сенсацию, одолев победительницу юношеских Олимпийских игр 2018 года, бронзовую призерку чемпионата Европы 2021 года Елизавету Ряднинскую со счетом – 38:14. «Впервые выступала во взрослом турнире, чувствуется разница. Удалось справиться с волнением, два боя из четырех выиграла досрочно», - рассказала Алиса Ангелова.

Вторую медаль выиграл тяжеловес Рафаиль Аюкаев. Он стал серебряным призером в весовой категории свыше 80 кг. В финале тольяттинец уступил олимпийскому чемпиону Токио-2020 Владиславу Ларину. «Признаюсь, от результата ожидал большего, очень хотелось победить в финале. К сожалению, в этот раз не получилось, но я уверен, что обязательно наверстаю упущенное», - поделился Аюкаев.

В общем зачете наши тхэквондисты заняли третье место и принесли самарскому региону – 170 очков. Напомним, что по окончании Всероссийской спартакиады будет подведен общекомандный зачет среди субъектов. Победитель определится по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов в видах спорта. Так, за первое место начисляется 100 балов, за второе место – 70, за третье – 50, за четвертое – 30 и так далее.

«Два года подряд мы являемся лучшей молодежной командой страны в возрасте 15-17 лет. Во взрослом составе мы постоянно входим в тройку сильнейших. Достижения наших спортсменов доказывают, что тхэквондо успешно развивается в Самарской губернии», - сообщил главный тренер сборной Самарской области по тхэквондо, тренер молодежной сборной России Анар Аскеров.

Лидия Рогожинская вручила спортсменам благодарственные письма министерства спорта Самарской области Алисе Ангеловой, Рафаилю Аюкаеву, а также тренерам Анару и Туралу Аскеровым.

«Спартакиада сильнейших - главный старт летнего сезона, совершенно новый формат соревнований. Отрадно, что в числе самых сильных спортсменов страны оказались представители нашего региона. Каждая завоеванная медаль - это огромный труд целого коллектива: самого спортсмена, тренера, в том числе, и поддержка всего субъекта. Высокие спортивные достижения 63 региона стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

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