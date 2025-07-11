Губернатор Вячеслав Федорищев: «Движение «Чистый спорт» будет развиваться»

49

Глава Самарской области рассказал о том, какое будущее ждет новое движение, и о предложениях, которые будут представлены Президенту РФ на форуме «Россия — спортивная держава» осенью этого года в Самаре.

— Движение «Чистый спорт» будет развиваться. Все, с кем мы общались, когда объявили инициативу — спортивные функционеры, губернаторы, подчеркивают одно — правила в нашем любимом футболе должны быть понятными, прозрачными, простыми.

В ноябре в Самаре состоится форум «Россия — спортивная держава», где будут представлены проработанные экспертами результаты, предложения, что мы можем сделать еще. На Совете по спорту при Президенте Российской Федерации представим подробный доклад по развитию детско-юношеского спорта и нашего движения, — подчеркнул губернатор.