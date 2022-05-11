Братья Бородачевы завоевали по две медали на каждого на первенстве России по фехтованию

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Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы завоевали по две медали на каждого на первенстве России по фехтованию. Турнир среди спортсменов не старше 24 лет проходит в Арзамасе.



Соревнования среди рапиристов открылись личным турниром. На фехтовальные дорожки вышли 87 спортсменов. Среди них – самарцы: братья Бородачевы и Евгений Соловьев. Антон и Кирилл встретились в финальном поединке. В этот раз сильнее оказался Антон, победив с результатом 15:11. Кирилл Бородачев – серебряный призер, Евгений Соловьев занял 50-е место.



Объединившись, эти трое привели сборную региона к победе в турнире с участием 19 команд. На пути к победе команда Самарской области обыграла курян (Курская область-3) со счетом 45:31 и рапиристов из Санкт-Петербурга – 45:42. В финале Антон и Кирилл Бородачевы и Евгений Соловьев обыграли сборную Курской области-1 – 45:40. И стали победителями первенства России. Второе место – у рапиристов Курска, за которых фехтовал напарник братьев Бородачевых по серебряной олимпийской сборной Владислав Мыльников. В поединке за бронзу сборная Санкт-Петербурга обыграла Москву – 45:26, сообщает sovainfo.ru.

Фото: федерация фехтования России/СОВА