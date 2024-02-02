Братья Бородачевы стали призерами Всероссийских соревнований по фехтованию

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В подмосковном Новогорске прошел первый турнир российской серии Гран-при по фехтованию на рапирах. На дорожки Центра фехтования Ильгара Мамедова вышли 69 спортсменов, в числе которых были фехтовальщики из Беларуси и Узбекистана.



В личном зачете серебряную медаль выиграл Кирилл Бородачев. В финале он уступил представителю Башкортостана Владиславу Журавлеву со счетом 12:15.



Бронза досталась его брату Антону Бородачеву. В полуфинале рапирист проиграл будущему чемпиону с минимальным перевесом - 14:15.

Фото: минспорта СО