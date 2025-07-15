Более 90 спортсменов приняли участие в гонках Самарской парусной недели 2025

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На Волге завершилась Самарская парусная неделя - крейсерская регата, объединившая 20 яхт и 95 участников из Самары и Тольятти и организованная Федерацией парусного спорта и яхт-клубом «Волга» при поддержке администрации города. Самому юному члену экипажа - 15 лет, а самым взрослым яхтсменам – более 75 лет.

«Парусный спорт – один из самых перспективных на территории Самары, будем развивать его совместно с городской Федерацией парусного спорта и спортивными школами. На развитие молодежного парусного спорта направлен и один из наших первых совместных проектов с Республикой Абхазия, - отметил глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). – Поздравляю всех яхтсменов с завершением Самарской парусной недели, это красивая традиция, которая важна для всех жителей города на Волге».

Каждой яхте, участвующей в Самарской парусной недели, предстояло пройти по 5 гонок с разными дистанциями на участке от спуска Шмидта, где был организован старт, до бассейна ЦСКА.

Победителями из Самары стали экипажи четырех яхт - Немо Синяя (F550), Мечта (Рикошет-930), Ягуар (Конрад-25R 1988), Ирбис (Albin Vega 27 1976). От партнеров соревнований они получили памятные подарки, в том числе экипировку и снаряжение для комфортных выходов на воду.

Напомним, следующая парусная регата пройдет 25 июля и будет посвящена памяти Владимира Высоцкого.

Фото предоставлено горадминистрацией