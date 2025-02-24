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Более 1800 юных спортсменов приняли участие в региональном этапе «Золотой шайбы» в Самарской области

24 февраля 2025 16:49
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Команды, ставшие победителями в своих группах, командируются минспорта Самарской области на участие во всероссийском этапе соревнований.

В сезоне 2024/2025 года в Самарской области при поддержке администраций муниципальных образований региона, министерства спорта и областной спортивной федерации по хоккею состоялся региональный этап традиционных всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Соревнования проводились в два этапа. Первый проходил на территории муниципальных образований Самарской области. На втором этапе были сыграны областные зональные и финальные соревнования в четырех возрастных группах: в младшей (2014-2015 года рождения), средней (2012-2013 года рождения), старшей (2010-2011 года рождения), юниорской (2008-2009 года рождения). Отдельно разыгрывались турниры среди сельских команд средней и старшей возрастной группы. Финальные соревнования принимал тренировочный комплекс «МТЛ-2» в Самаре.

Победителями и призерами соревнований среди сельских команд в старшей группе стали:

«Дубрава» Волжский район,

«Шершни» Пестравский район,

«Белый Барс» Кошкинский район.

В средней возрастной группе среди сельских команд в тройку призеров вошли:

«Дубрава» Волжский район,

«Белый Барс» Кошкинский район,

«Кротовские ястребы» Кинель-Черкасский район.

В областных соревнованиях среди команд младшей возрастной группы призерами стали:

«Вектор» Новокуйбышевск,

«Волга» Сызрань,

«Титан» Самара.

В средней возрастной группе первенствовали:

«Лада» Новокуйбышевск,

«Спортград» Отрадный,

«Буран» Похвистнево.

Среди команд старшей возрастной группы победителями и призерами стали:

«Волга» Сызрань,

«Вектор» Новокуйбышевск,

«Спортград» Отрадный.

Среди юниоров лучшие результаты показали:

«Чайка» Самара,

«Волга» Сызрань,

«Дубрава» Волжский район.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получили награды, отдельно были отмечены лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир.

Команды, ставшие победителями в своих группах, командируются министерством спорта Самарской области на участие во всероссийском этапе соревнований, который по традиции проходит в городе Салават республики Башкортостан. Всероссийский этап стартовал в феврале и продлится до апреля.

Участниками регионального этапа «Золотой шайбы» в Самарской области в 2025 году стал 1851 юный спортсмен. Проведение массовых любительских соревнований по хоккею способствует развитию и популяризации вида спорта, привлекает большое количество ребят к занятиям спортом, что отвечает целям национальных проектов России.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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