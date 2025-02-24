Более 1800 юных спортсменов приняли участие в региональном этапе «Золотой шайбы» в Самарской области

В сезоне 2024/2025 года в Самарской области при поддержке администраций муниципальных образований региона, министерства спорта и областной спортивной федерации по хоккею состоялся региональный этап традиционных всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».
Соревнования проводились в два этапа. Первый проходил на территории муниципальных образований Самарской области. На втором этапе были сыграны областные зональные и финальные соревнования в четырех возрастных группах: в младшей (2014-2015 года рождения), средней (2012-2013 года рождения), старшей (2010-2011 года рождения), юниорской (2008-2009 года рождения). Отдельно разыгрывались турниры среди сельских команд средней и старшей возрастной группы. Финальные соревнования принимал тренировочный комплекс «МТЛ-2» в Самаре.
Победителями и призерами соревнований среди сельских команд в старшей группе стали:
«Дубрава» Волжский район,
«Шершни» Пестравский район,
«Белый Барс» Кошкинский район.
В средней возрастной группе среди сельских команд в тройку призеров вошли:
«Дубрава» Волжский район,
«Белый Барс» Кошкинский район,
«Кротовские ястребы» Кинель-Черкасский район.
В областных соревнованиях среди команд младшей возрастной группы призерами стали:
«Вектор» Новокуйбышевск,
«Волга» Сызрань,
«Титан» Самара.
В средней возрастной группе первенствовали:
«Лада» Новокуйбышевск,
«Спортград» Отрадный,
«Буран» Похвистнево.
Среди команд старшей возрастной группы победителями и призерами стали:
«Волга» Сызрань,
«Вектор» Новокуйбышевск,
«Спортград» Отрадный.
Среди юниоров лучшие результаты показали:
«Чайка» Самара,
«Волга» Сызрань,
«Дубрава» Волжский район.
Победители и призеры в каждой возрастной группе получили награды, отдельно были отмечены лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир.
Команды, ставшие победителями в своих группах, командируются министерством спорта Самарской области на участие во всероссийском этапе соревнований, который по традиции проходит в городе Салават республики Башкортостан. Всероссийский этап стартовал в феврале и продлится до апреля.
Участниками регионального этапа «Золотой шайбы» в Самарской области в 2025 году стал 1851 юный спортсмен. Проведение массовых любительских соревнований по хоккею способствует развитию и популяризации вида спорта, привлекает большое количество ребят к занятиям спортом, что отвечает целям национальных проектов России.
Фото: минспорта СО