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«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 

25 июня 2022 17:43
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В программу состязаний вошли упражнения: «Богатырская разминка», «Богатырская прогулка», «Камень Атласа», «Карусель Конана».

В программу состязаний вошли упражнения: «Богатырская разминка», «Богатырская прогулка», «Камень Атласа», «Карусель Конана».

В «Богатырской разминке» при лимите времени 1 минута предстояло трижды поднять богатырское стальное бревно (102 кг), богатырскую гантель (50 кг) и богатырскую гирю четыре пуда (64 кг). Победителем стал тольяттинец Дмитрий Тарасов.

В упражнении «Богатырская прогулка» участникам силового шоу нужно было пронести в каждой руке по стокилограммовому отягощению на расстояние 20 метров. И здесь удивил дебютант из Нижнего Новгорода Дмитрий Мельчанов. Еще один богатырский предмет – суперкоромысло массой 260 кг современные богатыри перемещали на те же 20 метров. Здесь не было равных Дмитрию Тарасову.

В упражнении «Камень Атласа» титаны силового экстрима поднимали стокилограммовый шар – очень неудобный предмет и несли его 10 метров, после чего перекидывали через планку высотой 1,5 метра. И вновь блеснул нижегородец Дмитрий Мельчанов. Он же победил и в самом зрелищном виде многоборья под названием «Домкрат» - подъеме с помощью специального рычага на одну ось и удержание на время автомобиля «Lada Granta».

В заключительном виде программы «Карусель Конана» атлеты крутили тяжеленную карусель с отягощениями в виде стальных блинов и двух ассистентов. Тольяттинец Дмитрий Тарасов сумел накрутить три с лишним оборота. Максим Калинин из Саратова на один круг обошел Тарасова. В заключительном подходе Дмитрий Мельчанов показал точно такой же результат, как у Калинина, разделив с ним первое место в данном виде программы, и это позволило нижегородцу выиграть турнир. Разрыв по очкам от Дмитрия Тарасова составил ничтожные полбалла. На третьем месте Александр Махалов из Тольятти.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия

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