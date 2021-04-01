Баскетболисты «Самары» вышли в полуфинал Суперлиги-1

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«Самара» четвертьфинале мужской Суперлиги-1 в трех матчах переиграла ярославский «Буревестник» и оформила выход в следующий раунд турнира.

Первые два матча серии с «Буревестником», состоявшиеся в Самаре 26 и 28 марта, завершились уверенными победами самарцев — 89:65 и 102:71.

Третий матч соперники провели в Ярославле — и вновь преимущество команды Игоря Грачева не вызывало сомнений: 93:68.

Соперником «Самары» в полуфинале станет столичная «Руна», также в трех матчах переигравшая земляков из МБА.

Первые два матча серии до трех побед состоятся в Самаре 9 и 11 апреля.