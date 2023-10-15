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Баскетболисты московского МБА уступили "Самаре" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает РИА Новости.

Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась со счетом 65:77 (18:21, 16:19, 22:17, 9:20). Самым результативным игроком матча с 17 очками стал защитник самарцев Джастин Роберсон, у хозяев 15 очков на счету Андрея Лопатина.

Главный тренер БК "Самара" Дражен Анзулович — о победном матче против МБА:



– Я думаю, это была наша лучшая игра в нынешнем сезоне. Мы ехали сюда, понимая, что простого матча не стоит ждать. МБА играет очень здорово, а мы уже успели в этом году несколько раз отдать преимущество. За игру с «Руной» мне было стыдно, поэтому сегодня мы немного реабилитировались перед болельщиками. У нас впереди еще много работы, я не знаю команды в Европе, где бы поменялось 12 игроков. Но мы делаем то, что должны, ищем связи.

"Самара" одержала вторую победу в четырех матчах и занимает пятое место в таблице, МБА с одной победой идет на 11-й позиции.

Фото: freepik.com