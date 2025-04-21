25 апреля в Самаре состоится вечер бокса «Бокс на Волге»

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В пятницу, 25 апреля, в Самаре в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» вновь состоится вечер бокса «Бокс на Волге» — масштабный турнир «МЕЛБЕТ Лига Бокса», организованный промоутером Владимиром Хрюновым и Самарской областной федерацией бокса при поддержке Правительства Самарской области.

В главном событии вечера в категории свыше 91 кг прославленный российский боксер Дмитрий «Русская кувалда» Кудряшов проведет бой против американца Райделла Букера. У Кудряшова идет серия из четырех побед. В последнем своем поединке он нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса. Букер вышел победителем из двух своих последних поединков, оба раза выиграв досрочно.

В со-главном событии турнира «Бокс на Волге» в 6-раундовых поединках сойдутся чемпион России Сергей Сергеев и боксер из США Улисес Сиерра в весе 75 кг, а также чемпион России Игорь Свиридченков и профессиональный боксер из США Райн Пино в категории 70 кг.

В предварительном карде примут участие боксеры из России, Узбекистана и Танзании. В весовой категории 67 кг встретятся бронзовый призер чемпионата России Хикмет Гараев и Шахбоз Юнусалиев из Узбекистана. В категории 92 кг друг другу будут противостоять призер Кубка России Денис Козлов и представитель Узбекистана, чемпион Азии Нусратбек Тохиров. В категории свыше 92 кг сойдутся финалист чемпионата России Святослав Тетерин и чемпион Узбекистана Абдурахмон Рустамов. В весе 69,8 кг 8-раундовый поединок проведут чемпион России по профессионалам Вячеслав Назаров и чемпион мира по версии WBC из Танзании Пиус Мпенда.

Начало поединков в 21:00. Прямая телетрансляция турнира будет организована федеральным каналом «Матч ТВ». Вход на трибуны для зрителей свободный при наличии мест. Предварительное бронирование билетов по телефону (846) 933-41-55.

Накануне, в среду, 23 апреля, в 17:00 во Дворце спорта состоится пресс-конференция с участием организаторов и спортсменов. На вопросы представителей СМИ ответят первый вице-губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов, промоутер Владимир Хрюнов, чемпион мира, обладатель Кубка мира, 3-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР Василий Шишов, председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев и боксеры Дмитрий Кудряшов, Игорь Свиридченков, Райн Пино и Райделл Букер.

В четверг, 24 апреля, в 18:00 во Дворце спорта состоится процедура взвешивания и фотосессия участников соревнований.

Фото – Минспорт Самарской области