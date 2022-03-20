20 марта БК "Самара" в решающей серии мужского Кубка России встретится с "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды

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20 марта действующий чемпион Суперлиги-1 БК "Самара" в решающей серии мужского Кубка России на своем паркете встретится с обладателем трофея розыгрыша-2020/21 "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды.



Самара против Ревды - одно из самых захватывающих противостояний среди клубов Суперлиги-1.



В финальной серии Кубка России, как и в сериях на предыдущих стадиях, соперникам необходимо сыграть дома и на выезде. Первый матч в Ревде завершился победой хозяев паркета. В напряженной борьбе волжане уступили со счетом – 71:74. Для победы БК "Самара" необходимо отыграть +3 очка.

БК "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК".

СКК "Дворец спорта" (ул. Молодогвардейская, 222).

Начало матча в 18:00.

Вход свободный.



Почетные гости матча: президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО