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В Самарской области продолжатся мероприятия по мелиорации

25 марта 2025 13:58
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В Самарской области продолжатся мероприятия по мелиорации

В Самарской области в 2025 году мероприятия по мелиорации помогут вернуть в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые пашни. Планируется, что в этом году на мелиорацию земель будет направлено более 292 миллионов рублей из средств областного и федерального бюджетов.

Поддержка проектов мелиорации осуществляется в соответствии с целями, установленными Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

В прошлом году в рамках приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области успешно завершилась реализация двух мелиорационных проектов на площади почти 1 тысяча гектаров.

На данный момент в Самарской области под искусственным поливом находится 35 тысяч гектаров, причем больше всего орошение применяется в Приволжском районе — более 19 тысяч гектаров. Сельскохозяйственное предприятие «Сев-07» выступает одним из флагманов по вводу новых поливных угодий. Реализованный проект «Строительство оросительной системы в Приволжском районе Самарской области» стал одним из важных этапов, в ходе которого в эксплуатацию было введено 585 гектаров орошаемых земель. Оросительная система включает в себя открытые дождевальные машины нового поколения и подключена к ранее построенной системе на площади 2100 гектаров, с подключением к государственной оросительной системе — Куйбышевский обводнительно-оросительный канал.

Александр Перфилов, руководитель управления сельского хозяйства Приволжского района, подчеркнул значимость мелиорации, особенно в зоне рискованного земледелия. «В прошлом году, несмотря на сложные летние погодные условия, благодаря существующей оросительной системе удалось выполнить план по сбору урожая», — отметил он.

Также завершен проект компании ООО «Астра», связанный с проведением культуртехнической мелиорации в муниципальном районе Кинельский Самарской области. Здесь была выполнена расчистка земель и проведен комплекс агромелиоративных мероприятий, направленных на восстановление и повышение почвенного плодородия. Площадь затронутых земель составила более 400 гектар.

Минсельхозом России обозначены приоритеты по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Основная задача, по словам Оксаны Лут, министра сельского хозяйства РФ, — увеличение площади сельскохозяйственных угодий, обеспечение их плодородия, а также дальнейшее повышение производительности и эффективности работы отрасли в целом.

Отметим, что в 2025 году в рамках реализации программы социально-экономического развития Самарской области, представленной Главой региона Вячеславом Федорищевым, были сохранены действующие и добавлены новые меры государственной поддержки сельского хозяйства.

Фото – ООО «Сев-07».

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