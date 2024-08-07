В регионе 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024

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Региональная выставка, организатором которой выступает Правительство Самарской области приобрела федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодное мероприятие является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК.



Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.



Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представят специалистам и гостям все самые лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, консультации и подписания соглашений.



На площадке выставки можно узнать о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития малого агробизнеса. Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки — экспозиция «Сельская улица», на которой будут представлены все 27 районов губернии.



Разделы выставки:

– Машины и оборудование для растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;

– Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;

– Животноводство;

– Ветеринария. Корма. Средства ухода;

– Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;

– Информационно-консультационное и научное обеспечение;

– Пищевая и перерабатывающая промышленность;

– Оборудование для перерабатывающей сферы. Упаковка;

– Услуги для предприятий и частных лиц;

– Сельское строительство, материалы;

– Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;

– Народные промыслы.



XXVI Поволжская агропромышленная выставка будет работать в течение двух дней в поселке Усть-Кинельский.

Фото: пресс-служба правительства СО