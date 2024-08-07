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Гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией.
В регионе 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024
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В регионе 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка – 2024

7 августа 2024 22:52
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Гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией.

Региональная выставка, организатором которой выступает Правительство Самарской области приобрела федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодное мероприятие является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК.

Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представят специалистам и гостям все самые лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, консультации и подписания соглашений.

На площадке выставки можно узнать о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития малого агробизнеса. Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки — экспозиция «Сельская улица», на которой будут представлены все 27 районов губернии.

Разделы выставки:
– Машины и оборудование для растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;
– Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;
– Животноводство;
– Ветеринария. Корма. Средства ухода;
– Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;
– Информационно-консультационное и научное обеспечение;
– Пищевая и перерабатывающая промышленность;
– Оборудование для перерабатывающей сферы. Упаковка;
– Услуги для предприятий и частных лиц;
– Сельское строительство, материалы;
– Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;
– Народные промыслы.

XXVI Поволжская агропромышленная выставка будет работать в течение двух дней в поселке Усть-Кинельский.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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