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В наступившем году под угрозой оказался будущий урожай в южной части Самарской области

10 февраля 2025 09:19
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в наступившем году под угрозой оказался будущий урожай в южной части Самарской области

Привычная волжанам зима со жгучими морозами и обильными снегопадами на этот раз обошла Самарскую область. Мать-природа будто решила подшутить и послала на регион весеннюю зиму. Как же аномальная погода скажется на урожае? Агроном Александр Шахвалов рассказал «КП-Самара» о прогнозе на урожай 2025 года.

По мнению Александра Шахвалова, в наступившем году под угрозой оказался будущий урожай в южной части Самарской области. Сказалось отсутствие снежного покрова.

«Если всходы были хорошие, то вот из-за отсутствия снежного покрова идет израсходование сахара у растений, что приводит к их истощению. Есть большая вероятность, что они погибнут. Речь о Саратове и Самаре. Если говорить в цифрах, то практически 40% всходов мы не получили».

Иная ситуация на севере. Там, к счастью, озимые культуры сегодня чувствуют себя отлично, а это значит – урожаю быть.

«Я как раз работаю в северной части. Здесь снежного покрова достаточно, благодаря чему растения защищены от мороза, происходит увлажнение и питание почвы, а также создан особый микроклимат вокруг растений. В таких условиях растениям легче пережить зиму и сохранить силы для весеннего роста».

На этом проблемы у агрономов не заканчиваются. Аномально теплая зима не только «убила» жизненно необходимый для растений снежный покров в некоторых частях Самарской области, но еще и способствовала выживанию и размножению вредителей. Есть риск увеличения их количества.

«Из-за отсутствия глубокого промерзания почвы, а эту ситуацию мы наблюдаем уже второй год, вредители устраиваются в ней на зимовку. Вероятно, стоит ждать вспышки».

Однако, по оценке агронома, паниковать не стоит. Решение есть.

«Изначально мы обрабатываем семена инсектицидным-фунгицидным препаратом. Его хватает на 30 дней. После, конечно, все равно нужно обрабатывать. Многие пользуются нулевой или минимальной технологией обработки. Уверен, все наши местные производители владеют инструментами для борьбы с вредителями. У агрономов точно есть по одному, а то и по два опрыскивателя. Кто-то пользуется самолетами, кто-то дронами. Здесь главное – быстро получить разрешение на их использование, иначе растения могут атаковать вредители. Подсолнечники, например, уже нельзя «спасти» опрыскивателем, когда рост растений достигает 50 сантиметров, ведь он будет проезжать и просто ломать их».

В конце января появилась новость, что еще одной угрозой для озимых может стать так называемая ледяная корка. Она может прижимать растения к мерзлой земле, нарушая таким образом обменные процессы. Но и здесь Александр Шахвалов развеял опасения волжан.

«Я считаю, ледяной корки не будет. Возможно, если только весной пройдет дождь, а потом резко грянет мороз. Даже в этом случае бояться нечего. Земля промерзла всего на 10 сантиметров. Почва теплая, поэтому она просто растворит эту корку».

С хлебом в этом году мы, конечно, будем, но дефицит некоторых культур все же возможен.

«Мои прогнозы такие: по зерновым будет дефицит, озимые не получат такой большой урожай, а на яровых мы его и так не получаем. Если урожайность озимых где-то 40%, то у яровых - 30%, меньше урожайности, недополучаем. С хлебом будем, но такие культуры, как нут, чечевица - страдают. В том году из-за обильных осадков мы не получили хороших семян, всхожесть, возможно, плохая будет. В целом, в 2025 году недополучим урожай, какой планировали. На севере я пока проблем не вижу, сахар у нас в норме. Как и в предыдущие года получим 34-40 ц/га».

Напомним, Самарскую область включили в число 21 региона страны, которым этим летом может угрожать нашествие саранчи.

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