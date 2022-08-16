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Самарский урожай: аграриями региона собрано более 2 млн тонн зерна и 2,3 тысяч тонн овощей «борщевого набора»

16 августа 2022 15:37
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Дмитрий Азаров поставил задачу максимально сконцентрироваться на уборочной кампании, чтобы АПК региона мог не только обеспечить продовольственную безопасность губернии, но и накормить соседние регионы.

По данным на 16 августа 2022 года сельхозпроизводители региона собрали более 2 млн тонн зерна при средней урожайности 36,2 ц/га. В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» перед самарским АПК стоит задача собрать не менее 2,3 млн тонн зерна. С ней сельхозпроизводители уже практически справились, ведь убрано еще только чуть более половины посевных площадей.

На прошлой неделе Глава Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания, посвященного ходу уборочной, поставил задачу максимально сконцентрироваться на уборочной кампании, чтобы агропромышленный комплекс региона мог не только обеспечить продовольственную безопасность губернии, но и накормить соседние регионы.

На сегодняшний день увеличился перечень муниципалитетов, где валовой сбор зерна превысил 100 тыс. тонн. Среди них: Безенчукский, Большеглушицкий, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский районы.

Основную долю в общем объеме намолота занимает пшеница. Всего озимой и яровой пшеницы на текущую дату собрано 1,6 млн. тонн, из которых более полутора миллиона – именно озимая культура. Поэтому немаловажным является увеличение посевных площадей под озимыми. Для сравнения: в настоящее время урожайность озимой пшеницы составляет 42,9 ц/га, яровой – 25,9 ц/га.

Ряд муниципальных районов наряду с уборочными работами начали сев озимых культур. Под урожай 2023 года уже посеяно 6 тыс. га.
Специализированными предприятиями региона ведется уборка картофеля и овощей «борщевого набора». В настоящее время раннего картофеля собрано 924 тонны при средней урожайности 280 ц/га. Урожайность овощей составляет 290 ц/га, их получено свыше 1,3 тыс. тонн.

Также продолжаются кормозаготовительные работы. В зимовку 2022-2023 годов сельхозпредприятиями региона уже заготовлено 90 тыс. тонн сена, 178,3 тыс. тонн сенажа, в крестянских (фермерских) хозяйствах – 142 тыс. тонн сена и 27,2 тыс. тонн сенажа, личными подсобными хозяйствами – 186,5 тыс. тонн сена.

Немаловажной задачей в отрасли растениеводства является увеличение объемов применения минеральных удобрений. На прошедшем Дне поля в Калининграде министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обратил особое внимание на увеличение объемов применения минеральных удобрений к 2025 году до 60 кг на 1 га посевной площади, а к 2030 году – до научно-обоснованных норм.

«Мы старались. На своих полях производили пять обработок против болезней и вредителей, подкормку удобрениями. Мы постоянно работаем на улучшение качества зерна. И вот уже несколько лет получаем третий класс пшеницы, соответствующий продовольственным требованиям. Это наша главная цель», - поделился Дмитрий Рузанов, директор ООО «Степные зори» Большеглушицкого района.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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