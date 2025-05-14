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Первый миллион гектаров засеян зерновыми в Самарской области

14 мая 2025 15:07
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В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 2 миллионов 254 тысяч гектаров.

Аграрии Самарской области засеяли зерновыми культурами свыше одного миллиона гектаров, что составляет порядка 65% от плана.

Такие данные озвучены министерством сельского хозяйства и продовольствия региона в среду, 14 мая.

Яровыми зерновыми засеяли 538,6 тысячи гектаров, техническими культурами – свыше 480 тысяч. На полях задействовано более 1000 посевных агрегатов.

В Шигонском, Сызранском и Безенчукском районах, сев яровых зерновых и зернобобовых культур уже завершён, хозяйства занимаются севом технических сельскохозяйственных культур – кукурузы, подсолнечника, сои и льна. Продолжается посадка картофеля и овощей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, в связи со сложившимися погодными условиями темпы проведения посевных работ превышают уровень прошлого года более чем в полтора раза.

В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 2 миллионов 254 тысяч гектаров. Из них планируется засеять зерновыми 1 миллион 249 тысяч гектаров. В группе технических культур ожидается увеличение площади под подсолнечником с 702 тысяч гектаров до 717 тысяч, а также увеличение площади под соей на 10 тысяч гектаров. В целом яровой сев будет проведён на площади более 1,6 миллиона гектаров.

Состояние озимых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку аграрному сектору. В 2025 году в Самарской области сохраняются все основные меры государственной поддержки агропромышленного комплекса. На эти цели предусмотрено порядка 4 миллиардов рублей. Среди нововведений – возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Ожидается, что в 2025 году темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Самарской области составят 105,2% по сравнению с 2024 годом.

 

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

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