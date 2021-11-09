7 фермеров Самарской области стали получателями губернаторского гранта «Агростартап-Регион»

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На новую меру государственной поддержки в текущем году было направлено более 27 млн. рублей. На полученные бюджетные средства семь победителей конкурсного отбора будут реализовывать собственные бизнес-проекты по развитию молочного и мясного животноводства, в том числе козоводства.

Поддержка малых форм хозяйствования определена Губернатором Дмитрием Азаровым как одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса. По инициативе Главы региона в этом году начала действовать еще одна мера поддержки сельхозпроизводителей - «Агростартап – Регион». Как и вся система поддержки фермеров, это нововведение ориентировано на увеличение поголовья в фермерских хозяйствах, а также создание дополнительных рабочих мест в сельской местности.

Всего в этом году более 145 млн рублей в результате конкурса предоставлено получателям гранта по направлению «Семейная ферма» и порядка 40 млн рублей – победителям конкурса «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Значительная часть бизнес-планов, предоставляемых фермерами на конкурсный отбор, предполагает развитие приоритетных для регионального АПК направлений – молочного и мясного скотоводства. «Бизнес-план наших фермеров Нурматовых, победителей конкурса «Агростартап-Регион», предусматривает воспроизведение маточного поголовья скота и выращивание бычков мясной породы, конкретно – казахской белоголовой. Где покупать скот, животноводы решают сами, даже лучше, если они приобретут телят за пределами района. Думаю, в нашем районе скотоводы только обрадуются, если местное «рогатое население» разбавят особи из других территорий», – рассказал руководитель управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин.

Наргизахон Нурматова, получатель гранта «Агростартап-Регион» из Елховского района, уверено строит планы на будущее. «Мясо будем реализовывать в Самарской области, а на перспективу планируем организовать сбыт и в Московской области. Грант «Агростартап-Регион» - очень хорошая, ощутимая поддержка. Особенно для таких начинающих фермеров, как мы», - поделилась фермер.

«В 2013 году защитил бизнес-проект как начинающий фермер и получил грант в сумме 1,5 млн рублей. Взял направление – выращивание и реализация населению кормов. В селе многие тогда держали личный скот, и была большая потребность в грубых кормах. В текущем году стал получателем гранта «Семейная ферма», по которому оказывается очень серьезная поддержка. Мы рассматривали только это направление, потому что в условиях наших засушливых погодных условий получить прибыль от собранного урожая и на нее приобрести технику почти невозможно. Очень рады, что нас заметили, одобрили и выделили средства на дальнейшее развитие. В случае с нашим хозяйством государственная поддержка стала основополагающей. Это то, с чего мы начали свое дело. И помощь эту трудно переоценить, потому что она очень масштабная», – считает Алексей Клышников, получатель гранта «Семейная ферма» из Алексеевского района.

Фото: правительство СО