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В Самаре на главном стадионе провели реновацию футбольного поля и готовятся к нанесению разметки. Об этом сообщили в официальном сообществе.

В этом году из-за аномальной жары у агрономов больше работы: до всходов необходимо следить, чтобы земля не пересыхала, а после появления травы – за состоянием экосистемы в целом. При необходимости специалисты проводят обработку химикатами, вносят удобрения и подсевают семена.

Напомним, 20 июля на стадионе состоится первый матч футбольного сезона 2024/2025 между командами «Крылья Советов» и «Зенит», пишет Самара-Гис.