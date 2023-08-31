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Перед матчем с «Факелом» на «Солидарность Самара Арене» пройдёт квест по станциям, где каждый сможет ощутить себя в школе и побывать на уроках «Истории», «Литературы», «Физкультуры» и «Географии», а также выиграть подарки от зелёно-бело-синих за его прохождение.

Для участия в квесте необходимо приобрести программку, где будет размещена специальная карта квеста с игровыми станциями. Все станции будут открыты с 16:30 до 18:10.

Также мы ждём вас в 18:15 в чаше стадионе на квизе, победив в котором можно выиграть подарок от партнера клуба Apotheka.

Первые 50 пришедших на стадион получат программку в подарок!

За прохождение каждой станции участники получат специальные отметки. Карты с пройденными станциями можно обменять на фирменный школьный набор от «Крыльев» на секторе С120.

Для каждого игрока предусмотрен только один подарок, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"