Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продолжается работа по созданию условий для развития конкуренции.
Виктор Кудряшов провёл заседание Совета по содействию развитию конкуренции в регионе
Обсуждались подходы, которые будут использоваться для дальнейшего социально-экономического развития субъектов ПФО.
Максим Решетников и Игорь Комаров обсудили социально-экономическую ситуацию в ПФО
Новый мурал в стиле абстракционизма создан в честь 90-летия Ленинского внутригородского района.
При поддержке «Т Плюс» в Самаре появилось новое граффити
Вопрос о необходимости капремонта и увеличения площадей медучреждения неоднократно поднимался администрацией больницы № 7 на самых разных уровнях.
Ремонт поликлиники на Мехзаводе начнется в ближайшее время
Проходи квест на матче «Крыльев» и получай подарки.
Перед матчем с «Факелом» на «Солидарность Самара Арене» пройдёт квест
На выставке можно узнать много интересных фактов об особенностях рабочих профессий, задействованных в нефтяной промышленности.
На самарской набережной открылась фотовыставка «Люди дела»
Омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика - это порок передней брюшной стенки, встречаемость которого составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 новорожденных.
Самарские хирурги спасли новорожденного с редкой патологией
Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта.
Самарские таможенники задержали 20 тонн нелегальных товаров из Казахстана
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.93
0.22
EUR 104.45
0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Лидия Рогожинская приняла участие в презентации гандбольного клуба «Лада»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Перед матчем с «Факелом» на «Солидарность Самара Арене» пройдёт квест

31 августа 2023 14:25
80
Проходи квест на матче «Крыльев» и получай подарки.

Перед матчем с «Факелом» на «Солидарность Самара Арене» пройдёт квест по станциям, где каждый сможет ощутить себя в школе и побывать на уроках «Истории», «Литературы», «Физкультуры» и «Географии», а также выиграть подарки от зелёно-бело-синих за его прохождение.

Для участия в квесте необходимо приобрести программку, где будет размещена специальная карта квеста с игровыми станциями. Все станции будут открыты с 16:30 до 18:10.

Также мы ждём вас в 18:15 в чаше стадионе на квизе, победив в котором можно выиграть подарок от партнера клуба Apotheka.

Первые 50 пришедших на стадион получат программку в подарок!

За прохождение каждой станции участники получат специальные отметки. Карты с пройденными станциями можно обменять на фирменный школьный набор от «Крыльев» на секторе С120.

Для каждого игрока предусмотрен только один подарок, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом".
27 августа 2023, 20:35
"Крылья Советов" вырвали победу над "Балтикой" в компенсированное время  – 2:1
В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом". Футбол в Самаре
689
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).
25 августа 2023, 18:37
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Балтика»
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча). Футбол в Самаре
690
УТС национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске.
24 августа 2023, 15:46
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков попал в расширенный состав сборной России
УТС национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. Футбол в Самаре
584
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1006
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
723
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
685
Казаки рассказали, что уже прошли огневую и тактическую подготовку, изучают оказание первой медицинской помощи.
27 августа 2023  14:10
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами казачьего отряда "Ермак" перед их отправлением в зону СВО
4307
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
712
Весь список