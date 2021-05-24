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Сегодня состоялось заседание Совета Директоров "Крыльев Советов", на котором члены СД приняли отставку генерального директора клуба Евгения Калакуцкого. Новым генеральным директором ПФК "Крылья Советов" стал Вадим Андреев.

Председатель Совета Директоров Сергей Аракелов покидает СД. Новым председателем Совета Директоров клуба стал Андрей Кислов.

Андрей Кислов — председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы. Является членом Совета Директоров "Крыльев Советов" с 2011 года, передает пресс-служба ФК "КС".