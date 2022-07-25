«Лето с футбольным мячом»: в Самаре стали известны победители городских соревнований

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В минувшие выходные, 22 и 23 июля, в областной столице финишировали соревнования городского округа Самара по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Напомним, турнир проводился среди юношей и девушек в двух возрастных категориях.

В 14-м сезоне городской турнир «Лето с футбольным мячом» установил рекорды. За награды соревновались более 180 команд. Сначала определились команды-победительницы, которые стали сильнейшими в пределах своего района, а затем они сразились за победу на городском этапе.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. Лучшие игроки соревнований получили памятные сувениры. Команды, ставшие сильнейшими в каждой возрастной категории соревнований городского этапа, теперь примут участие в областных соревнованиях.

«Лето с футбольным мячом» - турнир, который позволяет выявлять новые направления в развитии сферы спорта. Так, эксперты отмечают, что с каждым годом увеличивается количество игроков-девочек.

«Для академии «Крыльев Советов» это хорошая площадка для селекции. Например, в прошлом году мы пригласили к себе двух ребят из области. Это прекрасный турнир, он способствует популяризации и развитию футбола, здорового образа жизни», - резюмировал председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.

Эксперты отмечают положительное влияние масштабных спортивных соревнований на мотивацию детей и взрослых к занятиям спортом: ведь доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Самаре за 4 года увеличилась в 1,5 раза – с 32% в 2017 году до 49% в 2021-м.

Победитель областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом» будет определен в финальных встречах, которые запланированы на 31 августа. В конце лета лучшие команды поедут защищать честь региона на Всероссийских соревнованиях.

По итогам состоявшихся соревнований победителями и призерами стали:

Мальчики 2011-2013 гр.

1 место – команда Железнодорожного внутригородского района.

2 место – команда Кировского внутригородского района.

3 место – команда Промышленного внутригородского района.

Девочки 2011-2013 г.р.

1 место – команда Кировского внутригородского района.

2 место – команда Промышленного внутригородского района.

3 место – команда Октябрьского внутригородского района.

Мальчики 2008-2010 г.р.

1 место – команда Красноглинского внутригородского района.

2 место – команда Железнодорожного внутригородского района.

3 место – команда Промышленного внутригородского района.

Девочки 2008-2010 г.р.

1 место – команда Кировского внутригородского района.

2 место – команда Самарского внутригородского района.

3 место – команда Промышленного внутригородского района.

Фото: администрация Самары