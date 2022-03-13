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В рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" принимали лидера чемпионата санкт-петербургский "Зенит".

Первый мяч был забит Данилом Круговым дальним ударом на 86 минуте матча – 0:1. Самарцы смогли сравнять счет на первой добавленной минуте. Навес Сергея Пиняева замкнул Матео Барач – 1:1. На 97 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Вендел.

Следующий матч Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" проведут на выезде против "Сочи". Игра 22-го тура состоится в воскресенье, 20 марта, в 17:30.

Фото: ФК "КС"