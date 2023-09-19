"Крылья Советов" в Калининграде обыграли "Балтику" - 2:1

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В четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Фобет Кубка России "Крылья Советов" в Калининграде встречались с "Балтикой".

На 38 минуте встречи сольный проход Владимира Писарского с центра поля закончился точным ударом в ворота балтийцев – 0:1.

На 55 минуте Амар Рахманович подловил ошибку защитника "Балтики" Александра Пуцко и удвоил преимущество самарцев – 0:2.

Этот гол стал для "Крыльев" 150 в Кубках России.

На 88 минуте встречи Вера Опейкина после просмотра VAR усмотрела игру рукой Никиты Салтыкова в своей штрафной площади и назначила пенальти, который реализовал Артур Галоян – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Сочи". Игра 9 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 23 сентября, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"