"Крылья Советов" отправились в Красноярск на матч против "Енисея"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели заключительную тренировку на клубной базе.

После этого наша команда отправилась в Красноярск.

Матч против "Енисея" пройдет 27 октября.

В этой игре определится победитель нашей группы, который пройдет в следующий этап. На данный момент обе команды имеют по 3 очка – "Енисей" обыграл "Знамя" со счетом 4:0, "Крылья" – 10:0. В случае ничьи в основное время, победитель будет выявляться в серии послематчевых пенальти.

Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Фото: ФК "КС"