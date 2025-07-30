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«Крылья Советов» начали выступление в Кубке России с победы над чемпионом страны

30 июля 2025 10:46
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«Крылья Советов» начали выступление в Кубке России с победы над чемпионом страны

В первом матче группового этапа FONBET Кубка России «Крылья Советов» на «Ozon Арене» встречались с действующим чемпионом страны «Краснодаром». Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи. Получивший мяч от Сергея Бабкина отличился Джимми Марин – 0:1. Хозяева поля сравняли счет через две минуты, в сутолоке, не без помощи рикошета мяч в ворота дебютировавшего в составе «Крыльев» Никиты Кокарева отправил Данила Козлов – 1:1. На 28 минуте встречи ударом с линии штрафной в ворота «Краснодара» отправил мяч Амар Рахманович – 2:1.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Ростов Арене» встречаются с «Ростовом». Игра третьего тура Мир РПЛ состоится в субботу, 2 августа, в 19:00.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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