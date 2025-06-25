Команда Самары победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу

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В Самаре на футбольной площадке физкультурно-спортивного комплекса «Маяк», состоялись официальные областные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по адаптивному футболу.

В матче впервые встретились команды Самары и Сызрани, в основном состоящие из ветеранов специальной военной операции, в том числе членов городского Совета ветеранов СВО и участников региональной программы «Школа героев».

«Развитие адаптивного спорта – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед администрацией Самары и региональным Правительством. Прежде всего, потому что адаптивный спорт реально помогает бойцам, вернувшимся «из-за ленты», перестроиться на мирную жизнь. Сегодня в городе у них есть возможность заниматься на базе 14 спортивных объектов, в составе команд участвовать в соревнованиях, представлять Самару не только на уровне области, но и в масштабе всей страны. Кроме футбола, будем развивать следж-хоккей, лёгкую атлетику и другие виды спорта. От души поздравляю игроков и тренеров обеих команд с достойным выступлением!» - сказал глава города Самара Иван Носков.

Во время матча в Самаре голами отметились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков, Юрий Федоров.

По результатам областных соревнований «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» сформирует спортивную сборную команду Самарской области, которая будет представлять регион в официальных соревнованиях всероссийского уровня.