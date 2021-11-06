Игорь Осинькин: Важно, что уходим на паузу на сборные в хорошем настроении

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против "Химок" (3:0).

– Спасибо за поздравления с победой. Действительно, это очень важно, что команда на перерыв, связанный с играми сборной, уходит в хорошем настроении. Это позволит позитивно поработать нам в этой паузе. Очень важно сейчас, чтобы мы правильно все приняли. Потому что счет крупный, но не могу сказать, что мы всю игру контролировали матч. Достаточно большими отрезками мы играли не очень хорошо. Нам надо быть более агрессивными, подвижными. Не нужно ждать ошибок соперника, как в начале второго тайма. Для нас это непростительно, это не наш футбол. Мы об этом с ребятами уже поговорили. В целом матч у нас получился. Конечно, гол, который мы забили в середине первого тайма, раскрыл игру. После этого мы всю игру были ближе к победе, чем соперник. Но "Химки" умеют вести единоборства, умеет играть очень терпеливо. Если бы не гол, который все раскрыл, было бы за что опасаться.

– В первые 20 минут у команды не все получалось в атаке. Что именно позволило вовремя вернуться в игру?

– Смотря, какие 20 минут – первого или второго тайма. Не знаю, поймали ритм игры. Вопрос в том, что у нас не получилось. Потому что да, мы не создавали моментов, но и у наших ворот моментов было немного. Мы играли с хорошей командой, которая тоже знает, как набирать свои очки. Состав "Химок" сохранился с прошлого сезона. Они знают, как набирать. Многие против них могут пожалеть о не набранных очках.

– Что можете пожелать Ивану Сергееву перед поездкой в сборную России?

– Во-первых, чтобы он стал там своим. Он должен в игре своим поведением, своих характером, своей открытостью, стать своим. Он должен почувствовать ритм сборной, надеюсь, ему дадут время, тогда будут голы и передачи, заработанные пенальти, как в этой игре. И все придет. Я уверен. То, как прогрессирует Ваня, позволит ему и в сборной быть конкурентоспособным.

– Сейчас предстоит пауза. Какие планы у команды?

– Мы планировали сыграть с "Химками" в Москве 14 ноября. Обычно тренеры не любят, когда игра с какой-то командой повторяется. Но, наверное, после официальной игры товарищеская, где разные задачи решают тренеры, ведь кто-то из игроков уедет в сборную, кто-то залечивает травмы. Надеюсь, эту игру мы проведем с пользой.

Фото: ФК "КС"