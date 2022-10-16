Игорь Осинькин: Мы рады, что победили такую организованную команду

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча 13-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:0).

– Получается, что если брать Кубок и чемпионат – это пятая победа. Но в чемпионате на своем поле только первая. У нас были хорошие и выездные матчи, где мы не взяли свои очки. Здесь мы выиграли. Выиграли у очень хорошей, организованной команды, набрали важные очки, которые были очень нужны.

– Какого рода повреждение у Романа Ежова?

– Его травма лечится около трех недель, иногда чуть быстрее, иногда чуть дольше. Все зависит от разрыва. Рома не любит получать травмы, быстро лечится. Мы надеемся на его умение быстро восстанавливаться. Но пока прошло мало времени. Вряд ли он поедет в Санкт-Петербург.

– Прокомментируйте выбор вратаря. Будет ли играть Богдан Овсянников следующие матчи?

– Тут, как говорится, «погоду на завтра мы передадим послезавтра». Когда спрашивают про состав и тактику в будущем времени… Поймите, есть слишком много нюансов. Богдан в своих матчах, которые у него были, показал свою состоятельность. Он и в прошлом сезоне хорошо играл. Но и Ломаев не давал повода, чтобы его менять. Богдан в прошлом сезоне сыграл два матча в чемпионате, два на Кубок. В этом сезоне Ваня ошибается чуть больше, чем в прошлом году. Надо подумать, перезагрузиться. Не могу сказать, что он в чем-то виновен, в том числе в поражении от «Спартака». Но мы не казним после ошибок. По количеству спасений Ломаев, насколько я помню, он на втором месте после Сафонова. Он – выручающий вратарь. У нас хорошая вратарская бригада. Богдан уверенно отыграл свой матч, мы довольны.

– Чувствуется, что команда в ближайшее время сможет подняться выше и быть в районе 7-го места?

– Знаете, надо сказать, что это все при том, что у нас не только Ежов травмирован. У нас нет Горшкова, Якубы, не восстановился Иванисеня и Фернандо. 5 человек – почти все это игроки стартового состава. Это тоже для нас много. Но мы смогли игру сохранить.

– Чиркович слева, Пиняев – справа. Насколько довольны их игрой?

– Во-первых, радует, что они забили. Им нужно получить уверенность, в том числе, она приходит от голов. Особенно, к таким молодым футболистам. Но если оценивать всю игру, не могу быть восторженным. Игра была волнами. Некоторые их действия требуют нашего вмешательства, разъяснений от тренерского штаба, чтобы они лучше чувствовали игру на этих позициях. Кроме того, что Чиркович, кроме кубковых игр впервые в старте, Пиняев играл другую роль, подмену Ежова, есть много тактических деталей. Ему пришлось впервые столкнуться с такого рода перестроениями. В начале у них было больше ошибок, но после стали лучше понимать, как быть. Они показали себя тактически грамотными.

Фото: ФК "КС"