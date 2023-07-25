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Футбольный клуб «Крылья Советов объявляет о розыгрыше автомобиля LADA GRANTA
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Футбольный клуб «Крылья Советов объявляет о розыгрыше автомобиля LADA GRANTA

25 июля 2023 15:50
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Главный партнёр розыгрыша – Официальный дилер Lada в Самаре ООО «Урал Лада».

Условия просты:

- вам нужно посетить не менее 10 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2023 года

- на каждой игре необходимо сделать покупку на сумму от 500 рублей в точках продаж атрибутики на стадионе и обязательно сохранить бумажные чеки

На последней игре в этом году вам нужно будет подойти к представителю клуба и подать заявку на участие в розыгрыше, предоставив чеки с каждой посещенной игры. По итогам розыгрыша определится победитель, который получит главный приз – автомобиль LADA GRANTA!

Главный партнёр розыгрыша – Официальный дилер Lada в Самаре ООО «Урал Лада». Полные правила розыгрыша читайте здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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