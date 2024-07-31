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Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"

31 июля 2024 13:49
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Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает Телеграм-канал самарского клуба.

Игрок был представлен команде на утренней тренировке. Планируется, что в ближайшее время клуб завершит оформление документов для заявки. Томас Галдамес будет выступать под номером 3.

Игрок не поедет на кубковый матч в Махачкалу, он продолжит подготовку к матчам чемпионата в Самаре, пишет Волга Ньюс.

Напомним, ранее неофициально сообщалось, что контракт с 25-летним игроком сборной Чили будет рассчитан до 2027 года.

Галдамес выступал за аргентинский "Годой Крус" (31 игра, 2 гола). По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

Теги: Крылья Советов Футбол

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