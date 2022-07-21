Ближайшее время футболист "КС" Сергей Пиняев проведет в клинике под наблюдением специалистов

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О состоянии здоровья Сергея Пиняева, рассказали в пресс-служба ФК "КС":

"Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее.

Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!"

Фото: ФК "КС"