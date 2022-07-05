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6 и 7 июля состоится Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции

5 июля 2022 12:25
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6 и 7 июля состоится Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции

6 и 7 июля состоится Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции, посвященный 86-й годовщине со дня образования службы ГАИ – ГИБДД.

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол (4 игрока в поле, 1 вратарь), продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут.

Организаторами соревнований выступает МОО «Самарская городская федерация футбола». 

Участниками турнира станут 15 команд со всей области.

На открытие соревнований выступит заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Сафронов Ю.А.

Команды-участники будут награждены памятными подарками, кубками и дипломами. Также, будут определены победители номинаций турнира: «Лучший вратарь», «Лучший Защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».   

 

Теги: Футбол

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