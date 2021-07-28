30 июля телеканал "Матч Премьер" покажет три матча "Крыльев Советов" со "Спартаком"

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30 июля на телеканале "Матч Премьер" будут показаны сразу три матча "Крыльев Советов". В 15:10 будет показан ретро-матч "Крылья Советов" – "Спартак" 2004 года. Матч, в котором главной звездой стал Андрей Каряка, оформивший хет-трик. Эфир пройдет в рамках новой рубрики "Футбол. Сделано в России".

В 17:30 в Москве пройдет встреча 3-го тура М-Лиги между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Этот поединок также можно посмотреть на канале "Матч Премьер" в прямом эфире. Начало трансляции в 17:25.

Игра 2-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком", которая пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 20:00 (время самарское), также будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"