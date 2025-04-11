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Жительница г. Октябрьска получила наследство и оплатила полумиллионной долг по алиментам

11 апреля 2025 10:29
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Жительница г. Октябрьска получила наследство и оплатила полумиллионной долг по алиментам.

Женщина лишена родительских прав. Сейчас трое ее детей находятся на попечении государства. От своих родительских обязательств, в том числе по оплате алиментов, мать уклонялась. Исполнительный документ о взыскании алиментов поступил в отделение судебных приставов.

Несмотря на то, что сотрудник уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда, гражданка от своих обязательств уклонялась. На постоянное место работы устраиваться не спешила, добровольной помощи своим детям не оказывала.

В один из выходов к должнице судебный пристав установил, что женщина помещена в реабилитационный центр для прохождения лечения. После выписки из лечебного учреждения женщина сама пришла на прием к судебному приставу и оплатила задолженность по алиментам в размере 500 тысяч рублей. Ситуацию изменило полученное ею наследство, денег от которого хватило на то, чтобы закрыть долг перед детьми.

Женщина пообещала, что официально устроится на работу, ведь тогда алименты начнут удерживаться с заработной платы.

Дальнейшее исполнение судебного решения об уплате текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников Службы.

Теги: Судебные приставы

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