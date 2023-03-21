Жителей Самарской области предупреждают о густом тумане

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 22.03.2023 местами по Самарской области и г. Самара ожидается туман при видимости 500 метров и менее".



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.



Будьте внимательны и осторожны!