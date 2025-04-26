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Житель Жигулевска хранил наркотик в водительской аптечке

26 апреля 2025 13:28
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Житель Жигулевска хранил наркотик в водительской аптечке

В апреле текущего года, во время несения службы, сотрудники Госавтоинспекции на участке автодороги трассы М-5 – Урал, остановили для проверки документов водителя автомобиля «LADA Niva».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя, который заметно нервничал и просил ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть транспортное средство.

В дверном кармане автомобиля полицейские обнаружили перчатку, в которой находился пакет с порошкообразным веществом. Еще одна находка в виде пакета с неустановленным веществом была изъята из автомобильной аптечки.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакетах находилось наркотическое вещество: N-метилэфедрон в крупном размере.

Во время опроса, 46-летний житель Жигулевска пояснил, что приобрел наркотик через сеть Интернет для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время истинность слов задержанного проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Следственным отделом О МВД России по г.Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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