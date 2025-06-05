Житель Волжского района держал в подвале медвежонка

133

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области в одном из домовладений в Волжском районе Самарской области обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение.

«По требованию оперативников мужчина открыл дверь, и к сотрудникам полиции выбежал маленький медвежонок.

Как пояснил гражданин, медвежонка он подобрал на трассе, возвращаясь из Башкортостана.

Полицейские сообщили о произошедшем коллегам из Природоохранной Прокуратуры, которые затем забрали малыша. В дальнейшем медвежонок будет передан в зоопарк», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.