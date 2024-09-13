Житель Петербурга умер после того, как его на улице укусил незнакомец

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В Петербурге после того, как его на улице укусил незнакомец, умер мужчина. Житель Красногвардейского района накануне скончался в больнице Святого Георгия.

По словам жены умершего, 31 августа её муж шёл мимо детского сада № 90 и увидел там прохожего, который, по его мнению, «вёл себя некрасиво». Как сообщает «Фонтанка», свои слова он подкрепил непристойным жестом. Оппонент оскорбления не стерпел и в ответ укусил мужчину за показанный ему палец.

Укушенный не стал обращаться к медикам после случившегося, понадеявшись, что рана заживёт сама. Однако этого не произошло, и 12 сентября он пошёл в поликлинику. Врачи отправили его на операцию, во время которой мужчина умер.

Медики предположили, что он скончался от некротизирующей инфекции, пишет АиФ-Петербург.