Житель Октябрьска незаконно ловил налима в Саратовском водохранилище

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В январе 2025 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 59-летнего жителя Октябрьска Самарской области, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

«На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля», - поясняет начальник Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов. – А браконьер, нарушив запрет, выловил три экземпляра рыбы запрещенным орудием лова «метла». Эта снасть является орудием массового истребления рыбы».

С места происшествия транспортные полицейскими были изъяты ледобур, удочка-метла, рюкзак, принадлежащие нарушителю.

С начала этого года это уже второй случай браконьерства.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные преступления вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте