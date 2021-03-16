Житель Новокуйбышевска умер после посещения спортзала

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В воскресенье, 14 марта, в Новокуйбышевске, в районе 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что было обнаружено тело мужчины. Нашли его у дома на улице Дзержинского. Об этом сообщили в ГУ МВД Самарской области.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Известно, что мужчине было 58 лет. До того как загадочным образом погибнуть, он был в спортивном зале.

По предварительным данным, погибший вышел из спортивного зала в районе часа дня. Прохожие ему пытались оказать необходимую первую помощь и вызвали скорую. Однако, когда скорая приехала, медики лишь констатировали его смерть.

Сейчас правоохранительные органы проводят выяснение всех обстоятельств, которые могли стать причиной смерти, пишет progorodnsk.ru.