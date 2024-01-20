Житель Исаклинского района отмечал день рождения в кафе и лишился денег

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В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району обратился местный житель 1964 года рождения, который сообщил, что у него в кафе пропал пакет с 46 000 рублей.



Полицейские, прибывшие по указанному заявителем адресу, осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и работников точки общественного питания. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что отмечал в кафе со знакомыми свой День рождения. Выйдя на улицу, они продолжили общение на лавочке, на которую он положил пакет с денежными средствами. Когда празднование завершилось, заявитель обнаружил пропажу. Оперуполномоченные установили и опросили всех участников застолья и последующего общения на свежем воздухе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию, что хищение мог совершить местный житель 1983 года рождения. Располагая сведениями о личности и местонахождении, полицейские задержали ранее не судимого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил: заметив наличие большого количества купюр у именинника, когда тот расплачивался в кафе, решил похитить денежные средства и потратить на собственные нужды.



Его ждет суд. Во время предварительного расследования злоумышленник возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме.