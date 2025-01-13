Застрявшие в питерском аэропорту самарцы дождались возвращения домой через 16 часов

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Утром в понедельник, 13 января, в аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге после многочисленных переносов объявили посадку на рейс до Самары авиакомпании Nordwind. Об этом сообщили наши коллеги из «Фонтанки»:

— По словам читателя, ак сообщает рейс переносили несколько раз. Последние переносы были на 7:00, 7:30, а затем на 8:15 утра. Изначально вылет был запланирован на 16:30 12 января по местному времени Самары.

Финальную посадку объявили в 8:30. Итоговое время ожидания составило 16 часов.

В воскресенье, 12 января, Северную столицу накрыли снегопады, которые внесли свои коррективы в режим работы местного аэропорта, пишет 63.ру.