За выходные в Самарской области задержали 44 пьяных водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
На домашнем льду самарские спортсмены показали высокие результаты, завоевав 5 медалей.
В Самарской области завершился чемпионат ПФО по керлингу 
В турнире, который проходил на открытом стадионе «Нефтяник» в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона.
Команда ТОАЗа — серебряный призер регионального турнира по хоккею с мячом
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
Суд обязал администрацию Новокуйбышевска принять на учет бесхозяйные участки автодорог
Суд обязал администрацию Новокуйбышевска принять на учет бесхозяйные участки автодорог
Чапаевец ударил женщину кулаком в лицо, а она ответила ударом ножа
Чапаевец ударил женщину кулаком в лицо, а она ответила ударом ножа
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
В России подорожали запчасти для отечественных автомобилей
В России подорожали запчасти для отечественных автомобилей
в Самаре в спорткомплексе "Маяк" прошел Национальный кубок по силовым видам спорта
В Самаре в спорткомплексе "Маяк" прошел Национальный кубок по силовым видам спорта
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает школьников и студентов принять участие в литературном состязании «Читательский кураж»
4 марта в Самарском зоопарке стартует конкурс «Лучший скворечник-2024»
В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За выходные в Самарской области задержали 44 пьяных водителя

4 марта 2024 11:44
143
За выходные в Самарской области задержали 44 пьяных водителя

За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.  Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 139 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 29 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 23 правонарушителя со стороны водителей и 41 - со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
27 февраля 2024, 11:26
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Происшествия
548
За три дня в Самарской области задержаны 82 пьяных водителя
26 февраля 2024, 12:24
За три дня в Самарской области задержаны 82 пьяных водителя
Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения. Происшествия
524
В Самарской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог.
22 февраля 2024, 16:34
На выставке "Россия" рассказали о достижениях в транспортной отрасли
В Самарской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог. Общество
1051
В центре внимания
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
4 марта 2024  14:02
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
73
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
4 марта 2024  13:00
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
137
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
4 марта 2024  10:24
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
267
Самарскую область накрыл туман
4 марта 2024  09:18
Самарскую область накрыл туман
203
Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на открытие с подарком от Самарской губернии.
3 марта 2024  18:17
На ВФМ-2024 состоялась церемония открытия уникальной библиотеки университета "Сириус"
513
Весь список