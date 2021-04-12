За три дня в Самарской области нашли 20 пьяных водителей

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С 9 по 11 апреля (с пятницы по воскресенье) на дорогах региона сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также, грубых нарушений ПДД РФ.

В рейдовых мероприятиях было задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководящего состава.

Так, за три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

- 20 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 19 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 8 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3100 различных правонарушений в области дорожного движения: среди которых 74 водителя допустили управление транспортом в состоянии опьянения, более 270 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 108 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 280 раз непредоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в 318 случаях.

Также, во время проведения рейдовых мероприятий, сотрудники ГИБДД выявляли автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям Технического регламента. При проведении мероприятий автоинспекторы проводили разъяснительную работу с автовладельцами, акцентировав внимание на том, что «тонировка» ухудшает обзор для водителя, что может спровоцировать аварийные ситуации. Так, за минувшие три дня, более 350 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.